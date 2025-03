È quello di Dariusz Lewko il corpo trovato in un bagno chimico in via La Spezia a Ladispoli • Terzo Binario News

È quello di Dariusz Lewko il corpo trovato in un bagno chimico in via La Spezia a Ladispoli. La sua storia, QUI.

Lo ha certificato l’autopsia effettuata sul cadavere.

A darne notizia è stato il sito della trasmissione Chi L’ha Visto.

“Ritrovato purtroppo senza vita Dariusz, l’uomo scomparso il 31 dicembre da #Ladispoli (#Roma). E’ suo il corpo rinvenuto il 27 febbraio. Lo conferma l’autopsia, il decesso dovuto a cause naturali. Gli amici che si prendevano cura di lui avevano lanciato appelli a “Chi l’ha visto?”.

Il corpo fu ritrovato il 27 febbraio, e fin da subito si immaginava che potesse trattarsi di lui: il periodo della scomparsa, il fatto che giro non si vedesse più, la zona del ritrovamento vicino a quella che bazzicava di solito.

A farlo scoprire furono le segnalazioni alla Polizia, circa un odore proveniente dal bagno chimico di un cantiere situato all’interno di un condomino dove i lavori però erano fermi da qualche giorno.

Troppo compromesso il corpo, si è resa necessaria l’autopsia che ha anche stabilito la morte per cause naturali.