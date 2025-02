Cadavere decomposto a Ladispoli, potrebbe essere Dariusz Lewko • Terzo Binario News

Il rinvenimento stamani in via La Spezia, la morte risale a circa due mesi fa

Trovato il cadavere di un uomo in via La Spezia stamani, in avanzato stato di decomposizione.

Il ritrovamento è avvenuto dentro il bagno chimico di un cantiere dove si sta lavorando per la ristrutturazione di un edificio.

Da qualche giorno però di operai non se ne vedevano mentre è salto un odore cattivo che ha indetti gli abitanti a chiamare la Polizia.

Sul posto gli agenti hanno trovato il corpo che potrebbe essere quello di Dariusz Lewko.

Di lui è occupato anche Chi l’Ha Visto? , la trasmissione di Rai 3.

“Dariusz, 57 anni, vive senza fissa dimora a Ladispoli. Dal 31 dicembre amici e conoscenti non hanno più sue notizie e temono possa trovarsi in difficoltà”.

Sebbene l’identificazione certa sarà pressoché impossibile, per via del deterioramento il corpo, tutti gli indizi portano a pensare che sia lui.

A una prima stima, gli inquirenti hanno stabilito che il corpo potesse trovarsi lì da un paio d mesi ossia una tempistica che corrisponde a quella della scomparsa.

Inoltre, vivendo in strada proprio in zona Messico, è possibile che abbia cercato riparo dal freddo proprio nel bagno chimico di via La Spezia.