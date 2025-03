Esplode una palazzina a Monteverde, trovato un uomo sotto le macerie • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Vitellia, angolo via Foa a Monteverde diverse squadre di pompieri con i nuclei speciali di ricerca per l’esplosione di una palazzina di tre piani dovuta molto probabilmente da una fuga di gas.

Attualmente il personale ha trovato la persona che risultava dispersa e con i sanitari del 118 hanno stabilizzato l’ uomo sotto le macerie e stanno cercando di tirarlo fuori.

Continuano le ricerche all’interno dell’edificio con molta cautela a causa di ulteriori crolli, per assicurarsi che non siano rimaste coinvolte ulteriore persone.

Sul posto i Carabinieri e personale del 118.