È morto Paolo Rossi, addio Pablito - Terzo Binario News

È morto Paolo Rossi: l’eroe del Mundial ’82 se ne è andato a 64 anni, sconfitto da un male incurabile. La moglie Federica Cappelletti ne ha dato notizia, nella notte, su Instagram.

Paolo Rossi, nato a Prato nel 1956, fu capocannoniere nel Mondiale di Spagna: sei reti che contribuirono alla conquista del titolo da parte dell’Italia. Nello stesso anno, il centravanti vinse il Pallone d’oro. In carriera, con la maglia della Juventus ha collezionato due scudetti, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, una Coppa dei Campioni e una Coppa Italia.

Il giornalista Marino Bartoletti, in un lungo post su Facebook, ha detto: “Di lui, in questi giorni, scriveranno (e in parte stanno già cominciando a scrivere) di tutto. Anche chi lo ha visto solo nei filmati o conosciuto solo su Wikipedia. Io non mi avventuro né in riassunti statistici, né in epinici storici, né in scontati trionfalismi calcistici: lo ringrazio semplicemente per avermi regalato la genuinità – rarissima – della sua gentilezza e del suo sorriso”.