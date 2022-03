È Luca D'Avenia il sub di Civitavecchia morto a Trevignano - Terzo Binario News

La tragedia stamani nel lago di Bracciano

È Luca D’Avenia il sub 48enne morto stamani durante un’immersione nel lago di Bracciano. Stava effettuando un corso.

Con lui un altro sub romano esperto – colui che ha tentato di soccorrerlo, portandolo a riva – quando il civitavecchiese si è sentito male.

Inutile l’arrivo dell’ambulanza prima e dell’elisoccorso poi.

Trattandosi di un sub estremamente esperto – avendo conseguito diversi brevetti da istruttore – sapeva bene come operare in sicurezza a quelle profondità. Pertanto l’attenzione degli inquirenti si starebbe soffermando sul funzionamento dell’attrezzatura con cui D’Avenia si è immerso, posta sotto sequestro.

D’Avenia, molto conosciuto nell’ambiente delle immersioni di Civitavecchia, aveva conseguito doversi brevetti per immergersi a grandi profondità.