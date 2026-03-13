Due pusher arrestati dai Carabinieri a Ladispoli • Terzo Binario News

Continua senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale.

A testimonianza della costante attenzione e dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere questa attività illecita, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, in distinte operazioni, hanno arrestato due cittadini italiani gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti.

Nel corso di un servizio notturno per le vie di Ladispoli, i Carabinieri hanno fermato e controllato un 26enne che si aggirava con fare sospetto, trovandolo in possesso di una dose di cocaina.

L’intuito investigativo dei militari ha portato a un’immediata perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriori 30 g di cocaina, 154 g di hashish, bilancini di precisione e svariato materiale utilizzato per preparare le dosi.

A conferma del continuo e capillare monitoraggio del territorio, durante un secondo intervento notturno i Carabinieri hanno sorpreso un 32enne a cedere una dose di cocaina ad un giovane. Le successive perquisizioni, personale e domiciliare, hanno consentito di sequestrare complessivamente circa 20 g di cocaina, 145 g di hashish, oltre a bilancini di precisione e al materiale per il confezionamento.