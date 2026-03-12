“Trofeo Lazio di Marcia”: domenica a Campo di Mare protagonista l’atletica leggera • Terzo Binario News

Domenica 15 marzo seconda tappa del “Trofeo Lazio di Marcia”, promosso dall’Etrusca Atletica e sostenuto dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri. La soddisfazione dell’Assessore Parroccini e del Consigliere comunale Enrico Alessandrini

Domenica 15 marzo l’atletica “si prende” il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare. Prenderà infatti il via alle ore 10:00 la seconda prova del “Trofeo Lazio di Marcia”, organizzato dall’Etrusca Atletica e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri. Il ritrovo per giudici e concorrenti è fissato alle ore 09:00.

“Loredana Ricci e l’Etrusca Atletica rappresentano una vera e propria istituzione nel mondo dello sport della nostra città – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – il lavoro che quotidianamente svolgono sulla pista di atletica è confermato anche dai sempre brillanti risultati che i suoi atleti riportano in tantissime competizioni non soltanto locali, ma in molti casi anche nazionali, europei e mondiali. L’iniziativa in programma domenica 15 marzo sarà una nuova occasione per praticare sport, per stare insieme, tra l’altro davvero a pochi passi dal mare e dalla spiaggia e per far conoscere anche a chi viene da fuori Cerveteri il nostro territorio e la nostra città. Non mi rimane altro dunque che complimentarmi con Loredana e fare un caloroso in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

“Ho collaborato con estremo piacere a questa giornata di sport – ha dichiarato Enrico Alessandrini, Consigliere comunale di Cerveteri – non soltanto in veste di rappresentante delle Istituzioni, ma anche e soprattutto in qualità di amico di Loredana Ricci, persona che conosco da tantissimi anni e che ha dedicato la propria vita allo sport, alla convivialità e al diffondere soprattutto tra i ragazzi i valori di uno stile di vita sano. Ci tengo con l’occasione a ringraziare l’Assessore allo Sport della nostra città Manuele Parroccini, che come sempre si è dimostrato attento e sensibile al mondo dell’atletica e tutti gli sponsor, che con estrema generosità hanno scelto di sostenere questo appuntamento”