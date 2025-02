In migliaia hanno affollato le strade di Cerenova per la due giorni del Carnevale.

Cn un meteo favorevole, le strade di Marina di Cerveteri si sono affollate di carri allegorici e bimbi mascherati.

Non solo: anche ballerine brasiliane e animazione per due giornate che hanno portato allegria e spensieratezza.

Per di più nella frazione di Cerveteri che d’inverno va in un certo senso in “letargo”, è stato un ottimo sistema per ravvivarla.