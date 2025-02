Assaltata Commercity a Fiumicino, mezzi bruciati dai malviventi per coprire la fuga • Terzo Binario News

Rapina da film a Roma nel complesso commerciale ‘Commercity’ a Fiumicino.

All’alba, una banda ha assaltato la sede di una ditta e, per garantirsi la fuga, ha bloccato tutti gli accessi e le uscite con diversi mezzi, tra auto e furgoni, alcuni dei quali sono stati dati alle fiamme. I rapinatori hanno anche cosparso di chiodi a tre punte le strade perimetrali: via Portuense, via della Muratella, via Eiffel e la bretella autostradale.

Intervenuta la Polizia ma si è trovata un percorso ad ostacoli creato ad arte. Non ci sono stati feriti.

Portato via, secondo quanto si apprende, materiale tecnologico e informatico.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4, la banda ha sfondato con un furgone l’ingresso posteriore di Commercity. Quando è scattato l’allarme i ladri hanno preso cellulari, tv e pc e poi sono scappati. Lungo via Portuense hanno dato alle fiamme prima un’auto, posizionata al centro della strada e poi un furgone. Via Portuense è stata momentaneamente chiusa. Al vaglio le immagini delle telecamere.

Già mesi fa, nel giugno dell’anno scorso, un altro maxi colpo effettuato con la stessa modalità in un’azienda di logistica e spedizioni del frusinate. Refurtiva: smartphone e computer portatili per centinaia di migliaia di euro. Avevano caricato interi bancali di merce nel loro furgone. Anche in quel caso i ladri avevano appiccato il fuoco a sei auto e sparso chiodi artigianali su tre strade. In quel caso sono intervenuti i carabinieri.

