Due dispersi alle Cascatelle ritrovati dai Vigili del Fuoco di Cerveteri - Terzo Binario News

Fanno un’escursione alle Cascatelle e si perdono. Brutta avventura oggi pomeriggio per una coppia di trentenni, per la quale una gita nei pressi del fosso Vaccina stava per diventare un incubo.

A spezzarlo, i Vigili del Fuoco di Cerveteri che con un mezzo fuoristrada li hanno dapprima rintracciati vicino alla cascata dell’Arenile guidandoli verso una strada sterrata dove potessero recuperarli.

Molta paura per la coppia per l’approssimarsi dle buio per il fatto di essere zuppia causa dle fosso guadato più volte ala ricerca della strada maestra.

Alla fine sono stati ben felici di vedere gli uomini di Cerenova e i mezzi in rosso che gli stavano andando incontro.