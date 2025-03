Droga in casa a Canino, arrestato uno straniero e un altro denunciato • Terzo Binario News

A Canino, i Carabinieri della Stazione di Valentano, unitamente ai Carabinieri di

Canino e all’Aliquota Operativa del N.O.R. di Tuscania, supportati dal Nucleo

Cinofili di Roma Santa Maria Galeria, hanno condotto un’importante operazione

contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato all’arresto di un

cittadino straniero e alla denuncia a piede libero di un altro connazionale.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 16

involucri in cellophane termosaldato contenenti 11,68 grammi di cocaina, un panetto

di hashish del peso di 100,95 grammi e 4 frammenti di hashish per un totale di 28,31

grammi. Sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari, due bilancini di precisione

e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria di Viterbo.

L’operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e

contrasto dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente

allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e

conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto all’uso ed allo

spaccio di stupefacenti.