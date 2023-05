D'Ottavio sul rimpasto: "Non accettiamo lezioni dal M5s Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Sembra quasi che frequentare i luoghi della politica per quasi dieci anni sia servito ai rappresentanti del Movimento 5 stelle cittadino solo per assorbire il peggio della politica.

Non sappiamo se un’opera pubblica, una innovazione, un miglioramento portato da costoro saranno ricordati in futuro.

Sappiamo però che nella politica normale ci sono i sindaci e le giunte che sono espressione dei consiglieri eletti dal popolo: se c’è una diversa visione su alcuni punti non è una bestemmia, ma la corretta dinamica politica di chi lavora per lasciare un’impronta positiva sulla città.

Ciò è quanto sta avvenendo nella nostra coalizione e, per quanto ci riguarda, anche nel nostro partito.

Ma Forza Italia, a differenza dei grillini, ha una consolidata storia trentennale che non può essere certamente messa in discussione da chi si è improvvisato “statista” solo per vedere dimezzati i propri consensi nel giro di qualche mese.

Noi siamo un partito liberale, democratico e io posso riaffermare con orgoglio di essere stato sempre di Forza Italia anche se non sempre la mia linea ha vinto.

Noi non contiamo i “rimpasti” altrui (magari sbagliando numero: la giunta è stata ritoccata quattro volte, somari pure in matematica?) né il record di dimissioni, la grande fuga di chi aveva creduto in una favola e si è risvegliato in mezzo ai racconti di accerchiamenti fisici, alle accuse di insulti sessisti, ai veti incrociati che paralizzavano non solo le opere pubbliche ma anche la normale attività di privati e inermi cittadini.

In una parola non accettiamo alcuna lezione da chi è dovuto andare a pescare il ventunesimo in lista. E un consiglio: lascino perdere i mestieri degli altri…

Forza Italia Civitavecchia – Il Commissario Roberto D’Ottavio