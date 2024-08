Dopo la lite si sdraia sui binari del tram: servizio bloccato per oltre un’ora • Terzo Binario News

Questa notte, in via Prenestina, altezza civico 85, dopo una lite tra due uomini stranieri a bordo di un tram dell’ATAC, linea 14, uno dei due, un cittadino indiano di 32 anni, è sceso e si è sdraiato sui binari, bloccando il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico per oltre un’ora.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara e i sanitari del 118 che solo dopo averlo sedato sono riusciti trasportare l’uomo all’ospedale San Giovanni. I Carabinieri invieranno una informativa di reato sul conto del cittadino indiano con l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.

