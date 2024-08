La Geo Barents verso Civitavecchia, a bordo 191 migranti • Terzo Binario News

Arrivo previsto nello scalo la notte fra domenica e lunedì

La Geo Barents è in rotta verso Civitavecchia con 191 migranti a bordo. Nella serata di ieri, l’equipaggio di Medici Senza Frontiere ha effettuato altri due salvataggi in mare, portando a cinque il totale degli interventi effettuati nelle ultime ore.

“Nell’ultima operazione, le persone soccorse erano su una barca alla deriva da quattro giorni a causa di un guasto al motore”, spiegano dall’equipaggio della nave. Prima di quest’ultimo salvataggio, erano già stati accolti a bordo 139 migranti, recuperati in tre diverse operazioni.

Nel primo intervento, 57 persone sono state salvate da imbarcazioni in vetroresina che si trovavano in acque internazionali.

“Durante il trasferimento dei migranti sulle scialuppe di salvataggio”, racconta Msf, “un’imbarcazione non identificata è arrivata nell’area, e una persona è salita a bordo allontanandosi.” Poco dopo, l’equipaggio ha soccorso altri 45 naufraghi, tra cui due bambini. “Uno dei migranti ha rifiutato di essere salvato, dirigendo il barchino lontano dal luogo delle operazioni,” riferiscono da Msf.

In un successivo intervento, 37 migranti sono caduti in mare ma sono stati tutti recuperati. “Alcuni si sono lanciati in acqua volontariamente, altri sono stati spinti da una persona che poi si è allontanata con la barca.” Tutti i naufraghi si trovano ora a bordo della Geo Barents.

