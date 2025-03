Civitavecchia aderisce alla Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare • Terzo Binario News

Civitavecchia aderisce alla Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia aderisce alla Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, che si celebra il prossimo 15 marzo, sostenendo la Campagna NEVER GIVE UP promossa da ANCI e dall’omonima ONLUS.

Per sensibilizzare su una problematica che colpisce soprattutto i giovani e per testimoniare la vicinanza a chi ne soffre, il Teatro Comunale Traiano verrà illuminato di lilla, il colore simbolo della lotta ai disturbi alimentari.

“I disturbi del comportamento alimentare rappresentano una delle principali cause di disagio tra i più giovani e spesso vengono sottovalutati. Come Amministrazione vogliamo dare un piccolo segnale per una maggiore consapevolezza”, dichiara il Sindaco Marco Piendibene.