Donazioni a Civitavecchia per i nidi e la biblioteca • Terzo Binario News

Il ringraziamento dell’assessora Galizia a Fondazione Molinari e ai Lions

Visita dell’Assessore Simona Galizia al nido comunale “Il Giardino di Ginevra”, unitamente a Mario Molinari e Silvia Tamagnini (in rappresentanza della Fondazione Molinari), Piero Messina e Veronica Mantozzi (in rappresentanza dell’Associazione Il Ponte)

Di recente la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ha donato ai due nidi comunali “Il Giardino di Ginevra” e “Le Briccole” del materiale per incentivare esperienze di lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita, favorendo la realizzazione di angoli appositamente pensati per la lettura nelle sezioni, nell’ambito della più ampia iniziativa avviata in collaborazione con la Biblioteca Comunale per l’avvio di progetti di lettura a favore dei bambini, come “Se leggi tu… alza la voce”, promosso dal Centro per il Libro e La lettura (CEPELL).

L’incontro con l’Assessore è avvenuto per ringraziare della generosa donazione della Fondazione Molinari capofila del progetto in partnership con Il Ponte. L’iniziativa toccherà anche la Biblioteca comunale, dove il materiale arriverà tra qualche giorno.

Proprio alla Biblioteca comunale “Alessandro Cialdi” si registra un’altra donazione, quella di una serie di manuali effettuata dal Lions Club Civitavecchia Porto Traiano. La presidente Sara Fresi ha dichiarato: “I Lions sono vicini alla comunità. Oggi siamo felici di donare manuali alla biblioteca comunale, si tratta di letture rivolte a studenti e a un vasto target di pubblico”.