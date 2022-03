Domenica passeggiata ambientalista e musicale al bosco di Valcanneto - Terzo Binario News

“Ci siamo! Dopo i banchetti informativi, domenica prossima 20 marzo, con partenza ore 10 dall’entrata del bosco lato Via Scarlatti/scuola Don Milani, ci sarà una passeggiata speciale”. Esordisce così il post di un rappresentante del gruppo “Amici del Bosco” su Facebook.

“Ci guideranno tre naturalisti e saremo accompagnati da giovani musicisti con delle performances durante le 3 soste previste – si legge nella nota – si tratta di un evento culturale e sociale per sensibilizzare la popolazione residente alla cura del nostro polmone verde, il nostro principale bene comune, la nostra bellezza”.

“L’iniziativa si inserisce nell’attività degli “Amici del bosco” che perseguono 2 obiettivi, ovvero arrivare all’acquisizione del bosco e di tutte le altre aree verdi a patrimonio comunale, ed è doveroso ricordare che che il bosco e tutte le altre aree verdi tra cui le banchine antistanti le abitazioni, il suolo della scuola, del Centro polivalente/anziani, del parco giochi etc sono tuttora di proprietà della società immobiliare SIBA, e costruire un vero e proprio “Progetto bosco” tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza attiva di Valcanneto”

“Insomma – continua il post – impariamo a conoscere il bosco per apprezzarlo e difenderlo dal rischio degrado. Quindi domenica prossima esci da casa e facciamoci una bella camminata insieme per parlare di come vincere la nostra battaglia. Nell’occasione la Scuola Don Milani ha assicurato che si adopererà per favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi nonché delle loro famiglie. Grazie a coloro che vorranno accogliere l’invito!”