Ramazzotti: “Io a Cerveteri riconosciuto ancora come un grande sindaco” - Terzo Binario News

Il Consigliere comunale di opposizione racconta sui social un aneddoto di quotidianità

“La scorsa sera all’antico forno sono andato come faccio spesso a trovare Luca Piergentili ad assaggiare i suoi ottimi prodotti. È entrato in compagnia di giovane signora un anziano personaggio cerveterano che non vedevo da anni, nel riconoscermi mi ha presentato come un Sindaco che aveva fatto tanto per Cerveteri”. Esordisce così Lamberto Ramazzotti, Consigliere comunale di Cerveteri, in un post sul suo profilo Facebook.

Non un vero e proprio comunicato stampa quello di Ramazzotti, ma un racconto di quotidianità a cui è solito oramai da tempo il Consigliere, in cui evidenzia pro e contro del territorio e allo stesso tempo ricorda la sua esperienza, datata oramai quasi 30anni, alla guida di Cerveteri.

Nel post, Ramazzotti elenca quanto realizzato durante il suo mandato (primissimi anni ’90, con una Cerveteri che contava poco più di 20mila abitanti mentre oggi sono quasi il doppio, ndr), dal Parco della Legnara alla Farmacia in piazza Risorgimento, dalla costruzione dell’Enrico Mattei (scuola comunque non del Comune di Cerveteri ma della Provincia, ndr) fino ai grandi spettacoli estivi con Fiorello, I Pooh e tanti altri.

Non manca di ricordare poi volti storici della politica, che portarono avanti con lui il mandato, persone che definisce come leali, seri e impegnati.

Una politica e una Cerveteri di tre decenni fa, ma che il decano della politica etrusca ricorda ancora con estremo piacere.