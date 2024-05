Domani Valcanneto senza luce, ecco le strade interessate • Terzo Binario News

Interruzione di energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sugli impianti

Giornata di disagi quella di domani, martedì 21 maggio a Valcanneto. Infatti a partire dalle ore 08:30 fino alle ore 16:30 in diverse strade mancherà l’energia elettrica per effettuare lavori di manutenzione sugli impianti.

Nel dettaglio, le strade interesate sono Via Corelli, via Ponchielli, Via Monteverdi, via Clementi, via della Viola e Via Doganale.

L’interruzione riguarderà solamente alcuni civici.