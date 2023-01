Domani open day all'Alberghiero di Fiumicino che punta alla formazione degli studenti nell'enogastronomia • Terzo Binario News

Formare gli studenti sul campo per renderli lavoratori professionali e competenti: questo l’obiettivo dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, l’unica scuola del territorio che mette al primo posto la formazione di studenti e studentesse.

L’Istituto, infatti, figura tra i migliori d’Italia per indice di occupazione: tutti i corsi di studio sono finalizzati alla preparazione tecnica e teorica degli studenti, con l’obiettivo di prepararli ad accedere al mondo del lavoro. Tra gli altri corsi presenti nell’offerta formativa dell’a.s 2023-2024, spicca l’indirizzo Professionale di “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”:

“E’ il nostro fiore all’occhiello – spiega la preside dott.ss Monica Bernard – che porta alto il nome della scuola in tutti gli eventi enogastronomici a cui abbiamo preso parte. Dai banchetti allestiti presso i ministeri di Roma, agli stage tenuti presso importanti catene alberghiere, fino ai prestigiosi premi vinti dai nostri alunni, possiamo dire con orgoglio che, chi desidera fare carriera in questo settore, da noi troverà una formazione a 360°”.

Il corso di studi “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” presenta diverse articolazioni:

• Enogastronomia Cucina

• Servizi di Sala e di Vendita

• Accoglienza turistica

Tra i quali spiccano due importanti novità: Enogastronomia Pasticceria e Articolazione Bartender. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo

“Chi si diplomerà in questo indirizzo – sottolinea la Preside – al termine degli studi avrà specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Scopo primario di questo indirizzo è proprio quello di sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici. Il tutto attraverso l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.

Non a caso, infatti, il programma è basato su un approccio sia teorico che pratico perché “l’esperienza sul campo è l’unica strada per apprendere e fare propria una professione – conclude Bernard. – Grazie alle oltre 100 aziende che sono con noi convenzionate, i nostri alunni possono sperimentare le proprie competenze in diversi ambienti lavorativi. Per ulteriori informazioni e curiosità vi aspettiamo all’Open Day che si terrà presso il nostro Istituto sabato 21 gennaio: saremo pronti ad accogliere studenti e famiglie per qualsiasi chiarimento”.