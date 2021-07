Domani alla Legnara di Cerveteri lo spettacolo “W le Donne…” di Riccardo Rossi - Terzo Binario News

Attore, personaggio televisivo, comico, cabarettista e conduttore televisivo. È uno degli artisti più completi all’interno del panorama dello spettacolo italiano. Domani, sabato 31 luglio alle ore 21:30 al Parco della Legnara con lo spettacolo “W le Donne…” c’è Riccardo Rossi. Ingresso con biglietto, 10euro. Prevista una riduzione per gli under 12, che pagheranno solamente 6 euro.

I ticket si possono acquistare presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro. Maggiori informazioni, ai numeri 3534107535 e 0699552637.

“Chiudiamo il mese di luglio con un grandissimo spettacolo – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – Riccardo Rossi è un artista straordinario, pungente, ironico, mai volgare, che saprà offrirci una serata di libertà e risate, più che mai fondamentali in un periodo come questo in cui, tra mille difficoltà, stiamo tentando di ripartire dopo oltre un anno di restrizioni legate alla pandemia.

Così come accaduto sino ad oggi, auspico che anche questa serata possa riscuotere ampio successo”.