Domani a Tolfa una giornata dedicata al cammino di gruppo • Terzo Binario News

Alle 14 appuntamento per l’escursione guidata da Marco Saverio Loperfido che alle 17 presenta il suo libro. A seguire il documentario di Marco Bartolomucci sul viaggio a piedi di 8 donne con tumore al seno

Domani, sabato 29 novembre, Tolfa ospiterà una giornata dedicata al cammino di gruppo e alle relazioni che nascono “in movimento”.

Il programma si aprirà nel primo pomeriggio, in Piazza Vittorio Veneto, dove i partecipanti si riuniranno alle ore 14 per un’escursione ad anello di circa 7 km e 300 metri di dislivello, guidata da Marco Saverio Loperfido (AIGAE, scrittore e presidente di Ammappalitalia), foto sotto.

Nei paesaggi autunnali dei monti della Tolfa, il cammino diventerà occasione per parlare non solo di territorio, ma anche delle dinamiche che si creano quando persone diverse condividono passo, ritmo e fatica. Come ricorda lo stesso Loperfido:

“La socialità in cammino è la più antica che conosciamo, la più immediata e concreta da gestire. Il fatto di passare molto tempo assieme lungo lo stesso sentiero, di condividere ogni momento, sia bello che brutto, di mangiare lo stesso cibo e di spartire lo stesso giaciglio, è un collante incredibile della piccola comunità itinerante che si viene a creare.” (https://www.festivalitaca.net/2024/09/strade-maestre-una-strada-lunga-1-000-km-intervista-a-marco-saverio-loperfido),

Al termine dell’escursione, il gruppo raggiungerà il Polo Culturale di Tolfa, dove alle 17 verrà presentata l’opera di Loperfido “La Compagnia Viandante. Una frontiera del Noi”, edita da Il Lupo Editore, dedicata proprio al valore del camminare insieme come esperienza collettiva.

A seguire verrà proiettato “MetaDinamiche”, documentario di Marco Bartolomucci e Ilaria Chimenti. Il progetto ideato dalla dottoressa Claudia Maggiore racconta il cammino di otto donne con tumore al seno metastatico lungo il Salento. Un lavoro che mette in relazione viaggio, cura e sostegno reciproco, mostrando come il passo condiviso possa diventare strumento di benessere, insieme alle terapie integrate.