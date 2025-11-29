Argo da sei aspetta chi lo adotti e lo ami e poi c'è Mia una splendida cucciola • Terzo Binario News

SONO ARGO, SONO PASSATI 6 ANNI E SONO ANCORA QUI Sono ARGO, lupetto nato nel luglio 2017 di taglia medio/grande.Sono ancora in canile ma non ho perso la speranza di trovare una bella famiglia che mi ami, mi porti con sè in belle passeggiate nella natura.

Se avete animo gentile ed esperienza, sono il cagnolotto che fa per voi. Sono simpatico e giocherellone, aiutatemi ad aprire questo cancello, a trovare la felicità.

Poi c’è MIA bellissima dolcissima cucciola di taglia media contenuta nata 25.8.2025.

MIA é una cagnolina molto equilibrata ed affettuosa, adatta alla vita d’appartamento e alla convivenza con bambini.

SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderci , previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiutoCodice Fiscale: 97441440159