Civitavecchia, gli allievi dell'IC via XVI Settembre a lezione di Protezione Civile • Terzo Binario News

Informare può salvare la vita. Questo l’obiettivo del progetto “Io sono la Protezione Civile”, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il MIM, per diffondere tra i più giovani alcune pratiche di prevenzione da attuare in caso di emergenza.

Anche l’Istituto Comprensivo Via XVI Settembre ha aderito a questo importante progetto didattico, dando la possibilità agli alunni di incontrare i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Civitavecchia. In questa prima fase, le volontarie Mirella Galletta, Giulia Arillo e Scilla Biferale hanno illustrato ai ragazzi le norme fondamentali da adottare in caso di emergenza, raccontando le loro esperienze in luoghi colpiti da catastrofi come terremoti e alluvioni.

Nella seconda fase del progetto, gli studenti visiteranno la sede della Protezione Civile cittadina, potendo svolgere attività ed entrare in contatto con una realtà così importante per il nostro territorio.