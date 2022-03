Domani a Roma la festa del tricolore organizzata da Riva Destra - Terzo Binario News

Appuntamento a partire dalle 10:00

Roma, 14 mar – “Si terrà domani, martedì 15 marzo, a Roma (Palazzo Ferrajoli, piazza Colonna 355), dalle ore 10 alle 19, la V Festa Nazionale Tricolore di Riva Destra, nella quale si annuncerà la trasformazione da movimento politico a Centro Studi e che alle 19 vedrà le conclusioni del Presidente del Gruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.

Interverranno, in ordine temporale, i parlamentari: sempre di FdI: Andrea De Bertoldi, Paolo Trancassini, Marco Silvestroni, Adolfo Urso, Emanuele Prisco, Isabella Rauti, Wanda Ferro, Nicola Calandrini, Edmondo Cirielli, Luca De Carlo, Walter Rizzetto, Massimo Ruspandini e Giovanni Donzelli, insieme all’europarlamentare Vincenzo Sofo. Con loro i consiglieri regionali del Lazio Chiara Colosimo, Antonello Aurigemma e Giancarlo Righini e i consiglieri dell’Assemblea Capitolina Rachele Mussolini e Federico Rocca, Alessandro Urzì, consigliere provinciale di Bolzano e regionale del Trentino Alto Adige, Maria Grazia Fria, Assessore al Turismo di La Spezia, Franco Lucente e Lucia Tarsi, rispettivamente capogruppo e consigliere della Regione Lombardia, oltre ai dirigenti nazionali di FdI Cinzia Pellegrino, Angelo Bertoglio, Lorenzo Loiacono e Luciano Ciocchetti della Direzione Nazionale. I lavori saranno coordinati dai responsabili regionali del Centro Studi Riva Destra: Sandra Amato (Marche), Marika Diminutto (FVG), Francesco De Noia (Puglia), Giuseppe Fiorito (Trentino Alto Adige), Enrico Kauffmann (Lazio), Gianni Iaconis (Calabria), Andrea Marrone (Liguria) e Sandro Taverna (Veneto), oltre che dai fondatori di Riva Destra, Alfio Boschi e Fabio Sabbatani Schiuma”.

Lo annuncia una nota di Riva Destra, “comunità militante nata come storico primo circolo di Alleanza Nazionale nel 1994”.

“La manifestazione -aggiunge infine la nota- sarà seguita in diretta streaming da Radio Radicale e sulle pagine facebook de ‘Linformazione.info’ e ‘La Voce del Patriota’ e alla sua conclusione (ore 19) ci sarà la presentazione del premio ‘La Migliore Italia’, come prima iniziativa del Centro Studi”.