Ascani: “La storia di Ladispoli va conservata e valorizzata” - Terzo Binario News

Ladispoli: La Storia va conservata e valorizzata. Convinzione ulteriormente evidenziata anche con una mozione che ho presentato anni fa, nella quale ho voluto unire il pregio della memoria alla virtù del valore dei luoghi.

Nella direzione di ridare dignità ad uno storico spazio nel quartiere “Messico”, annesso al ponte pedonale sul fosso Sanguinara che unisce la zona con il quartiere “Faro”, avevo chiesto di dedicare ed intitolare il sito a Franco Cuccu, ex Consigliere Comunale, figura storica, sempre impegnato nell’inclusione dei giovani, anche attraverso lo sport. Franco Cuccu aveva contribuito a far crescere e sviluppare il quartiere stesso. Avevo chiesto inoltre che il sito ritrovasse dignità essendo stato in passato uno spazio di inclusione sociale (lì molti giovani si ritrovavano per giocare a calcio per esempio). Il sito potrebbe oggi essere sviluppato con attrezzature sportive per l’attività all’aria aperta.

La proposta era stata accolta e votata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale. Chiediamo all’amministrazione che venga dato seguito all’iter per l’intitolazione e lo sviluppo di quell’area.

Federico Ascani, Consigliere PD Ladispoli