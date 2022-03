A Cerveteri in arrivo 40 colonnine di ricarica di veicoli elettrici - Terzo Binario News

La Giunta comunale etrusca ha deliberato l’avvio dell’iter

A Cerveteri arrivano le colonnine di ricarica elettrica per gli autoveicoli.

La Giunta comunale di Cerveteri infatti ha approvato la delibera per la realizzazione di una rete di posizionamento di colonnine atte a ricaricare i velivoli elettrici nel territorio. Secondo delibera, sono 40 le colonnine che la Giunta comunale intende posizionare.

Un’iniziativa a costo zero per il Comune di Cerveteri, che demanda all’aggiudicatario della gara tutti gli oneri derivanti dal posizionamento e dalla conseguente manutenzione.

A proporre l’atto in maniera congiunta, così come riportato in delibera, l’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive di Luciano Ridolfi, e l’Assessorato alle Politiche Ambientali, guidato dalla Vicesindaca Elena Gubetti.

Non sono ancora note le caratteristiche del servizio e il dettaglio dei posizionamenti delle colonnine nel territorio comunale.