Diventa anche tu una famiglia affidaria, il progetto del Comune di Santa Marinella - Terzo Binario News

Il Sindaco Pietro Tidei e l’Assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio danno il via al progetto: DIVENTA ANCHE TU UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Ci sono tante realtà sul nostro territorio che possono proporsi come famiglia affidataria di un bambino/a.

Oggi è possibile, per farlo basta scrivere a protocollosantamarinella@postecert.it, indicando la propria disponibilità.Le famiglie o anche single verranno ricontattati dagli uffici per espletare tutte le procedure previste dalla legge.

Ovviamente sono previsti con le persone interessate, colloqui informativi e valutativi, propedeutici al percorso di formazione per diventare affidatari.