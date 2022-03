Anagrafe chiusa a Tolfa, Carminelli (Pd): "Ennesimo disservizio di quest'amministrazione" - Terzo Binario News

Ufficio anagrafe chiuso. Non bastava non aver attivato il servizio per le certificazioni online. Ennesimo disservizio e inconcludenza.

Dopo che il funzionario storico del comune di Tolfa è andato meritatamente in pensione, al quale rivolgiamo un grande ringraziamento per quanto fatto in questi anni, i cittadini di Tolfa sono costretti ad usufruire delle attività anagrafiche presso il Comune di Allumiere.

L’amministrazione che ovviamente sapeva da tempo che l’ufficio anagrafe sarebbe rimasto scoperto, non ha provveduto negli anni ad affiancare alcun dipendente che potesse imparare la gestione del delicato ufficio, non ha provveduto a bandire concorsi per assumere dipendenti, ha però, nell’ultima settimana, attraverso una mobilità, assunto una dipendente della Asl, prossima alla pensione che ovviamente non ha mai avuto a che fare con tali pratiche.

Ancora una volta siamo costretti a rimarcare l’inadeguatezza di questa sindaca e di questa amministrazione, che hanno ereditato la stessa inadeguatezza dal loro predecessore politico. Il tutto sempre a discapito dei cittadini. Se questa è una città slow…

Pd Tolfa, Sharon Carminelli