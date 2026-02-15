Gli scacchi per bimbi approdano alla Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

L’Associazione nautica Campo di Mare asd e l’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri fanno un ulteriore passo in avanti nelle proposte formative per i giovani alunni, affiancando agli sporttradizionali quali la Vela anche il Gioco degli Scacchi, già praticato con successo presso la Sede nautica dell’Associazione.

Si chiama “Gioco” ma è una disciplina che da tempo immemorabile, fa parte del comportamento e della cultura di ogni gruppo umano; i bambini di tutti i tempi e luoghi hanno giocato, da soli o in gruppo; si tratta quindi di un’attività connaturata all’essere umano ed altamente formativa.

Ma il gioco degli scacchi va oltre il puro divertimento; è un’attività coinvolgente, volontaria e

spontanea; un modo in cui i bambini possono testare i loro limiti (cosa sono, cosa possono fare e quanto lontano possono andare), partecipare a nuove esperienze e imparare su se stessi e sugli altri, sviluppando la capacità di concentrazione, del pensiero tattico e della volontà attraverso il processo decisionale e nel susseguirsi di situazioni complesse o incerte.

Il Progetto appena avviato prevede lezioni di scacchi presso otto classi della Scuola primaria, con il coinvolgimento ben 145 alunni presso i plessi di Cerenova (sei classi), Due Casette e Valcanneto (una classe ciascuno).

Le lezioni sono tenute dall’istruttore federale Alberto Concutelli; in fase avanzata del Progetto è prevista anche la partecipazione a Tornei di introduzione degli allievi all’affascinante mondo

scacchistico.

Il presidente dell’Associazione nautica Celso Valerio Caferri esprime soddisfazione per

concretizzazione dell’iniziativa e ringrazia il Corpo docente dell’Istituto Comprensivo Marina di

Cerveteri ed il Maestro Concutelli per averne consentito la realizzazione.