Discarica a cielo aperto nel Municipio XV - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Un bel biglietto d’ingresso accoglie tutti coloro che da Castel Giubileo e dal Gra vanno in direzione di Labaro, popoloso quartiere alla periferia del XV Municipio. Una discarica vera e propria giace al lato della strada in via della Fornace Vignolo per l’esattezza, a ridosso del Tevere e a due passi da un laghetto di pesca sportiva. Ci sono copertoni abbandonati, quasi un centinaio, ma anche mobili, elettrodomestici, suppellettili varie e rifiuti ingombranti di diverso tipo.

Resti di insediamenti abusivi più o meno recenti completano la cartolina.

Una vergogna alle porte della Capitale che qualche ‘zozzone’ ha contribuito a creare, ma che sicuramente le istituzioni e le autorità non hanno fatto nulla, nei mesi per ripulire.

“Oggi – commentano Andrea Nardini e Mary Giannetti, rispettivamente Coordinatore e membro del direttivo Lega XV Municipio – siamo qui per denunciare una grave situazione di degrado e di pericolo ambientale, che speriamo d’ora in avanti non passi più inosservata”.