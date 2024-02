Dimensionamento scolastico, Gubetti alla Regione: "Se non cambia, conseguenze pesanti nei territori" • Terzo Binario News

“Ancora una volta in Regione Lazio per esprimere tutta la nostra contrarietà a questo dimensionamento scolastico che se portato avanti lascerà cicatrici profonde.

Ancora una volta, sentendo quali e quante conseguenze avrà quest’attività unilaterale sui territori più emarginati e difficili, ci si interroga sul perché si voglia proseguire su questa strada che non può che portare lontano dal diritto allo studio dalla continuità didattica dalla autonomia scolastica perdendo di vista quello che un buon governo deve fare per i suoi cittadini: garantire alle fasce più deboli i servizi fondamentali.

Ancora una volta, in una delegazione ricevuta dall’Assessore Regionale Schiboni, che ringrazio per averci ascoltato, ho fatto un appello affinché la Regione Lazio apra un tavolo con l’ufficio scolastico regionale per valutare insieme le conseguenze pesanti a cui andremo incontro, garantendo il nostro assoluto sostegno e collaborazione.

Se qualcosa non cambia, subiremo un atto che nasce troppo lontano dai territori con conseguenze pesanti”

Lo dichiara in un post il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti