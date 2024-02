Sospensione del Generale Vannacci, Pagliuca: "Mai più a Fiumicino, fu teatro di idee razziste e xenofobe" • Terzo Binario News

Il Consigliere comunale di Fiumicino del Partito Democratico ricorda con sdegno l’ospitata del Generale voluta dal Sindaco Mario Baccini

“Apprendiamo senza troppo stupore che il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi a causa delle affermazioni che compaiono nel suo libro, che francamente ci siamo anche stancati di nominare. “Compromessi prestigio e reputazione dell’Esercito”, queste le motivazioni del provvedimento nei suoi confronti emanato dal Ministero della Difesa.

Fa decisamente più male, invece, ricordare che proprio il Comune di Fiumicino, mettendo a disposizione la Sala Consiliare, soltanto alcuni mesi fa, si sia trasformato in un palcoscenico per promuovere le idee intrise di odio, razzismo e xenofobia di questo personaggio. In quell’occasione non mancò anche un premio consegnato dal sindaco Baccini.

L’amministrazione e questa maggioranza non fanno altro che dividere la comunità continuando a sostenere figure del genere, che vanno in netto contrasto con i valori della tolleranza e dell’uguaglianza e con un clima di pace e inclusione di cui soprattutto oggi avremmo bisogno.

Un comportamento scandaloso che la nostra città non merita e che speriamo finisca”.

A dichiararlo in un post è Ezio Di Genesio Pagliuca, Consigliere comunale di Fiumicino del Partito Democratico