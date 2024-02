Cornicioni pericolanti nel centro di Civitavecchia • Terzo Binario News

Interessate via Traiana, via Dalmazia e via Doria con traffico interdetto anche su largo Cavour e pompieri al lavoro

Il maltempo ha creato disagi a Civitavecchia per cornicioni pericolanti in centro. Problemi con l’intonaco che rischiava di precipitare in pieno centro precisamente da un palazzo che si affaccia sua via Traiana, via Dalmazia, via Doria e largo Cavour.

I Vigili del Fuoco hanno apposto delle protezioni a mantovana per proteggere le entrate di portoni e negozi.

Sempre per via del maltempo, diverse le uscite dei pompieri fra Civitavecchia e Santa Marinella per richieste di verifiche ma senza che venissero riscontrate situazioni preoccupanti.