Dieci anni di Coryum, una delle attività artigiane più celebri di Cerveteri • Terzo Binario News

Da tanti anni è uno dei punti di riferimento per la cittadinanza di Cerveteri e non solo. Artigianato italiano puro, con un’esperienza di oltre 35anni: Massimiliano Alessandrini, da sempre lavora il cuoio e la pelle a mano, creando delle vere e proprie opere d’arte, tra cui borse, portafogli, cinte e molto altro. L’altro giorno, ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività. Un post sul loro profilo social, per festeggiare la ricorrenza:

“Dieci anni di Coryum! Ricordiamo ancora la sera prima dell’inaugurazione: eravamo in alto mare con l’organizzazione del negozio perché i lavori di ristrutturazione si erano prolungati…

Siamo partiti con pochi accessori e poi ne abbiamo aggiunti sempre di più. Da lì, centinaia di esperimenti: tipi di pittura, spessori di cuoio diversi per ogni prodotto, cuciture a mano con fili e tecniche sempre nuove (i cartamodelli accumulati in negozio non si contano più, lasciamo stare!).

Insieme a mio padre, ci teniamo a ringraziare chi ci ha dato fiducia fin dal primo giorno e ha dedicato del tempo per scriverci una recensione. Sono arrivate persino lettere scritte a mano dall’estero che ci hanno emozionato!

Cercheremo di fare sempre il possibile per farvi avere tra le mani dei pezzi unici, mantenendo i nostri valori: il vero artigianato italiano e la sostenibilità ambientale”.