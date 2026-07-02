Centro massaggi "bollenti" chiuso all'Eur • Terzo Binario News

Gli agenti del Reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, al termine di una complessa attività d’indagine avviata all’inizio del mese di giugno dello scorso anno, hanno smascherato una redditizia attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, abilmente occultata dietro la facciata di un centro massaggi “tantra” operante all’interno di un appartamento situato nella zona EUR.

L’attività veniva pubblicizzata attraverso un sito internet sul quale erano genericamente indicati servizi apparentemente riconducibili a un regolare centro massaggi.

L’indagine, coordinata dai magistrati del Dipartimento Criminalità grave e diffusa della Procura della Repubblica di Roma, si è sviluppata mediante articolati accertamenti, tra cui intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamenti e l’acquisizione delle testimonianze di diversi clienti.

Le attività investigative svolte hanno consentito di far emergere come, dietro l’apparente offerta di massaggi “tantra”, fosse in realtà attivo un sistema organizzato finalizzato al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, nel quale risultavano coinvolte diverse donne, tutte maggiorenni, di nazionalità italiana e straniera. Le prestazioni venivano offerte nell’arco dell’intera giornata e, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, potevano raggiungere un corrispettivo fino a 250 euro per singolo incontro. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno consentito di ricostruire la reale natura dell’attività, risultata ben diversa da quella pubblicizzata. Al vertice dell’organizzazione sarebbe stata individuata una donna italiana di 52 anni.

Sulla base del quadro indiziario emerso nel corso delle indagini condotte dalla Polizia Locale, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il reato di cui all’art. 3, n. 1, n. 3, n. 8 e art. 4 n. 7 legge n. 75 del 1958, per aver sfruttato, favorito o comunque tollerato la prostituzione. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro la persona, allo sfruttamento della prostituzione e ai fenomeni di degrado urbano, confermando il costante impegno della Polizia Locale di Roma Capitale nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Si precisa che la persona sottoposta a indagini deve ritenersi non colpevole sino a eventuale sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.