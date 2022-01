Di Genesio Pagliuca: “Grande notizia apertura Ikea a Parco Leonardo” - Terzo Binario News

“Il Centro Commerciale Leonardo ha annunciato di aver siglato un accordo commerciale con IKEA Italia per l’apertura di un nuovo spazio dedicato allo shopping per la casa! Una grande impresa che mette piede nel nostro territorio aprendo importanti opportunità occupazionali in una fase delicata come questa. Fiumicino si riconferma come un territorio di grande attrazione, capace di coinvolgere piccole e grandi aziende. La scelta di Ikea è una scelta importante, che da rilievo al nostro comune e alle tante opportunità che questo territorio può offrire. Non più semplice ingresso romano, ma polo di attrazione sia per il turismo che per gli investimenti. Una bella notizia!”

Lo dichiara in un post sul suo profilo Facebook il Vicesindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca