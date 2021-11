Di Blasio, Bettarelli: "L'amministrazione di Canale ripudia ogni violenza, specie quella di genere" - Terzo Binario News

La dichiarazione del sindaco Alessandro Bettarelli sull’episodio che ha visto protagonista Roberto Di Blasio, no vax di Canale Monterano, che ha colpito con una testata Selvaggia Lucarelli, che successivamente si è scusato per il gesto.

“Come Amministrazione Comunale ripudiamo ogni tipo di violenza, in particolar modo quella di genere e siamo da anni concretamente impegnati nel combatterla, ospitando in immobili comunali associazioni nate proprio per dire no alla violenza sulle donne.

Il 25 Novembre saremo in piazza Tubingen per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, attorno alla panchina rossa lì posta ormai 4 anni fa.

Il fatto che sull’episodio ci sia probabilmente un’indagine già in corso deve spingerci a lasciare che la magistratura faccia il suo corso, evitando facile giustizialismo da social media e di aggiungere violenza a violenza.

Che ognuno di noi rifletta sulla violenza fisica e verbale che ormai pervade la nostra società e faccia il proprio meglio per educare le nuove generazioni nel rispetto delle donne, di chi è diverso, di chi non la pensa come vorremmo.”