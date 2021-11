Ardita: "Buio da via dei Delfini a San Nicola, urge intervento prima di qualche disgrazia" - Terzo Binario News

“Da più di 5 giorni mi arrivano numerose segnalazioni da persone che corrono in bici o a piedi, nella strada che parte da via dei Delfini si entra nel bosco di Palo e dopo due chilometri si ricongiunge con Marina di S. Nicola – commenta Giovanni Ardita – e sono uomini e donne che corrono a piedi uno dei tratti più belli in mezzo al bellissimo verde del bosco di palo. In uno dei pochi punti naturali che auspichiamo almeno li, i barbari della politica non ci getteranno il cemento, si spera.

Annamaria e Paolo che spesso corrono in bicicletta da Palo a S.Nicola mi hanno fatto notare che dopo le 17.00 cala il buio con tutti i lampioni spenti in tutto il tratto da via dei Delfini fino a S.Nicola, ritengo che tale situazione di disagio potrebbe creare degli incidenti, il rischio attraversando i boschi di atti di violenza di qualche barbaro, cosa che oggi leggiamo spesso negli organi di stampa.

Conclude il guerriero della destra Giovanni Ardita: “Auspico che nell’immediato l’amministrazione comunale intervenga per riparare il guasto dell’illuminazione a tutela della sicurezza stradale e personale di quelle persone che a piedi o in bicicletta hanno il piacere di prendere la ciclabile dalla zona delfini a Palo e a S.Nicola”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI