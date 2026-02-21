Detiene 37 dosi di droga in casa, arrestato 19enne a Fiumicino • Terzo Binario News

A Fiumicino, un 19enne è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 37 dosi tra cocaina, crack e hashish. Nell’abitazione è stata trovata anche la madre del giovane che è segnalata alla Prefettura. Ad Acilia, i Carabinieri hanno arrestato due uomini di 35 e 60 anni sorpresi a detenere diverse dosi di crack e cocaina.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.