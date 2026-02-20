Tenta la rapina in un market e ferisce un vigilante a Porta Pia, la Polizia lo trova e lo ferma • Terzo Binario News

Aveva scelto un supermercato in zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo in modo rapido e silenzioso, ma quello che era iniziato come un furto si è trasformato in una violenta rapina culminata con il ferimento dell’addetto alla vigilanza intervenuto per bloccarlo.

Sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia a rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto il presunto responsabile.

I fatti risalgono a circa un mese fa, quando l’uomo, dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dei vari reparti.

Un atteggiamento che non è passato inosservato al titolare e all’addetto alla vigilanza, i quali hanno deciso di seguirne con discrezione ogni spostamento. Proprio quest’ultimo ha notato l’uomo occultare diversi generi alimentari nello zaino e sotto il giubbotto. Superate le casse senza pagare, è riuscito inizialmente a guadagnarsi l’uscita. L’addetto alla sicurezza, accertato il furto, lo ha però raggiunto e bloccato. Ne è nata una colluttazione, durante la quale, mentre il titolare recuperava parte della refurtiva dallo zaino, l’uomo ha estratto un coltello con il quale ha colpito ripetutamente l’addetto al corpo e a un braccio, riuscendo poi a divincolarsi e a fuggire.

Gli agenti del Commissariato Porta Pia, intervenuti nell’immediatezza, hanno avviato un’articolata attività investigativa. Determinante si è rivelata l’analisi incrociata delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, insieme alle testimonianze raccolte dai dipendenti presenti al momento dei fatti.

Gli elementi acquisiti hanno consentito di identificare il presunto responsabile in un trentacinquenne tunisino, già noto alle Forze dell’ordine per precedenti per rapina, minacce e porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era gravato dalla misura del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma lo scorso gennaio.

Rintracciato nei pressi della Stazione Tiburtina, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto presso il carcere di Rebibbia. L’Autorità Giudiziaria