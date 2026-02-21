Ruba una pitbull e tenta l'estorsione, denunciata una 35enne a Vitinia • Terzo Binario News

Si è conclusa con il lieto fine la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, razza Pitbull, sottratto lo scorso novembre alla sua proprietaria.

I Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno denunciato una 35enne italiana, gravemente indiziata dei reati di tentata estorsione e ricettazione.

I fatti risalgono al 12 novembre 2025 quando la proprietaria del cane, una donna romana di 66 anni, aveva subito il furto dell’animale di appena due mesi, mentre si trovava impegnata in una visita medica. Dopo mesi di angoscia, lo scorso 5 febbraio, la vittima era stata contattata dall’indagata la quale, essendo entrata in possesso del cane, aveva avanzato una richiesta di 500 euro in contanti come condizione necessaria per la restituzione dell’animale.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di risalire all’identità della donna e di localizzare il luogo dove il cucciolo veniva nascosto. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare delegato dall’Autorità Giudiziaria presso l’abitazione dell’indagata e Shary, è stata rinvenuta all’interno dell’appartamento in buone condizioni di salute ed è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria.