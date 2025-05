Deruba due turiste americane durante l’eucarestia, ladro in fuga fermato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Avevano approfittato del momento dell’ eucarestia i due ladri che, all’interno della chiesa di Santa Maria in Traspontina di via della Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano, hanno rubato alcuni effetti personali a due turiste americane di 57 e di 62 anni.

Attirati dalle grida di un gruppo di fedeli, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, presenti nella zona, con le Unità SPE ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) GSSU, ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e I Prati, sono riusciti ad intercettare e bloccare uno dei due uomini, trattasi di un cittadino nato in Algeria di 57 anni , con numerosi precedenti penali , il quale è stato trovato ancora in possesso di un cellulare rubato poco prima . Lo stesso è stato prontamente restituito alla malcapitata.

Immediatamente attivate anche le ricerche dell’altro soggetto, gli operanti stanno lavorando sugli elementi per il suo rintraccio.

Il 57enne fermato è stato tratto in arresto e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con destrezza in concorso.