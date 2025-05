Rapina due turisti alla stazione Tibus, preso marocchino 44enne • Terzo Binario News

Al Torrino i Carabinieri hanno denunciato un 57enne per essere andato al parco con un giavellotto

I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 44 anni, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina.

Nello specifico, l’uomo è stato notato in largo Guido Mazzoni, presso l’Autostazione Tibus, da una guardia giurata, mentre tentava di portar via due bagagli di due viaggiatori che erano in attesa di prelevare il proprio bagaglio, dopo un viaggio in pullman. Il 44enne, al fine di farla franca, prima dell’arrivo dei Carabinieri chiamati dalla Guardia Giurata, è indiziato di avere opposto resistenza a quest’ultimo con spintoni.

Definitivamente bloccato, i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva che è stata restituita alle vittime, che hanno presentato regolare denuncia – querela.

Il 44enne è stato arrestato e accompagnato presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del NAS e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quartiere Torrino ed E.u.r, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di 57 anni, fermato per un controllo in un giardino pubblico, e trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un giavellotto con puntale in metallo che è stato sequestrato.

Tre persone, invece, sono state segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti

Complessivamente i militari hanno identificato 63 persone e controllato 27 veicoli.