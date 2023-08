Denuncia di Aurhelio: “Marciapiede di Santa Severa sommersi dalle siepi” • Terzo Binario News

“Continuano ad arrivare le segnalazioni da parte dei cittadini, nelle quali risulta evidente come la circolazione dei pedoni è messa a repentaglio in modo serio.

Questa volta sono le siepi che insistono sui marciapiedi intorno a Piazza Garda. A causa del disinteresse dell’amministrazione comunale riguardo il verde pubblico e il monitoraggio della manutenzione del verde da parte dei privati nella frazione, esiste un concreto e costante pericolo per coloro che camminano in prossimità della piazzetta.

In particolar modo, in questo periodo nel quale la congestione dovuta al traffico e alla presenza di biciclette e turisti a piedi, si fa particolarmente intensa.

Pur comprendendo come la cura del verde pubblico non sia così proficua, come quella dei lavori in esterno per la multiservizi, al tempo stesso riteniamo che l’attenzione – sia manutentiva che di sorveglianza – alle situazioni più pericolose, sia doverosa.

Per tali motivi, chiediamo – come nel caso delle strisce pedonali, per le quali pare che maggioranza e opposizione non nutrono un particolare interesse – un intervento immediato e risolutivo su tutta la parte interessata della piazzetta”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio