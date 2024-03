Davide Lo Surdo, il chitarrista romano entrato nell'eternità in tour a Cuba a maggio • Terzo Binario News

Lo storico chitarrista romano, Davide Lo Surdo, riconosciuto dalla rivista Rolling Stone come il chitarrista più veloce della storia della musica, sarà in tour a Cuba a maggio, durante il quale si esibirà nei più prestigiosi eventi dell’isola cubana.

Il terzo segretario per gli Affari Culturali dell’Ambasciata di Cuba in Italia, Alejandro Betancourt, ha dichiarato all’agenzia stampa “Prensa Latina” di Cuba che Lo Surdo si esibirà alla Fiera del Turismo FitCuba 2024, che si terrà a Jardines del Rey (Cayo Coco), dal 2 al 5 maggio, così come all’evento Cubadisco 2024, a L’Avana.

Il tour è organizzato da Ebm World Cuba ed è stato sponsorizzato da: TravelNet Cuba, Color Travels, l’Agenzia Italiana “Comunque Viaggi” e Paolo Montecchiari.

Nel 2023, Davide Lo Surdo è entrato nell’eternità quando la sua chitarra è stata permanentemente messa nella collezione del museo americano di strumenti storici chiamato “il Sigal”, dove sono conservati anche strumenti suonati da Mozart e Chopin. Lo Surdo è stato anche incluso nell’importante libro di storia della musica “Rock Memories 2”, insieme a leggende come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon.