"Dante in Bici Tour" fa tappa a Civitavecchia: sabato la Pro Loco invita tutti alle Terme Taurine • Terzo Binario News

Ai nastri di partenza la quinta edizione di Dante in Bici Tour del Prof. Giorgio Battistella.

L’originale impresa ciclistico-letteraria partirà sabato prossimo da Civitavecchia per poi

percorrere circa 1600 km. tra Lazio, Abruzzo e un po’ di Molise.

Ospite della Pro Loco Civitavecchia APS, come nella tappa di luglio del 2023, nell’anno

del Giubileo proclamato da Papa Francesco come un Anno Santo dedicato alla Speranza, il

noto Professore di Treviso, con il suo inconfondibile stile, declamerà il Canto I del

Purgatorio, che rappresenta un cruciale momento di transizione e speranza, segnando il

passaggio dalla disperazione dell’Inferno alla possibilità di redenzione e salvezza.

Dante e il Giubileo è l’altro riferimento particolarmente suggestivo. Gli studiosi, infatti,

sembrano concordi nel ritenere che il sommo Poeta sia venuto a Roma per il primo Giubileo.

Quanto si sa dell’attività del poeta in quel torno di tempo, induce a datare questa visita alla

prima parte dell’anno. avvenuta proprio in quella Settimana Santa del 1300, in cui si colloca

l’inizio del viaggio della Divina Commedia.

“Sono particolarmente felice di ospitare nuovamente il Prof. Battistella – dichiara la

Presidente Maria Cristina Ciaffi – Già dallo scorso mese di ottobre il Professore mi ha

confermato di accogliere il mio invito, a cui tenevo moltissimo. Quest’anno poi ho avuto il

piacere di contribuire alla definizione di alcune delle successive tappe del tour contattando

le altre Pro Loco lungo il percorso. L’impresa è davvero originale e lo spettacolo si inserisce

a pieno titolo nella programmazione estiva dell’Associazione, facendo da anteprima alla

rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” che inizierà il giorno seguente.”

L’appuntamento è per sabato 12 luglio alle ore 21 alle Terme Taurine.

Info e prenotazioni al 3513440202 anche WhatsApp

L’iniziativa è inserita nella programmazione della “Giornata Nazionale delle Pro Loco

d’Italia” e vanta il patrocinio della Fondazione Ca.Ri.Civ., della BCC Roma Agenzia di

Civitavecchia, di Unindustria Civitavecchia e della Soc. Terme dei Papi.