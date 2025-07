Spaccio nei boschi fra Civitavecchia e Allumiere, segnalati due assuntori • Terzo Binario News

Blitz della Polizia sulla Braccianese vicino Tramontana, in azione elicottero e cinofili

Si ripresenta il problema nello spaccio fra i boschi fra Civitavecchia ed Allumiere. Motivo per cui, nei giorni scorsi, la Polizia si è recata sulla Braccianese Claudia a caccia di spacciatori e acquirenti.

E l’appostamento degli agenti del Commissariato di Civitavecchia è stato proficuo perché effettivamente due assuntori sono stati colti con delle dosi di stupefacente appena acquistate e tenute nell’automobile.

Questo è avvenuto lungo la consolare e da quel momento in poi il controllo si è allargato alla zona del tiro a segno dei Sassicari ovvero la vecchia Braccianese che porta al complesso militare di Santa Lucia.

Per i due assuntori è scattata la segnalazione alle autorità per il consumo di droghe poi è partita l’operazione vera e propria che ha visto la bonifica dell’area volta a prevenire il consumo e lo spaccio. Per questo, oltre alle volanti, è stato fatto alzare l’elicottero della Polizia e sono stati anche chiamate le unità cinofile e cani. Sul posto sono stati individuati dei riscontri circa la presenza di spacciatori e a quanto sembra, in viale della Vittoria ipotizzano che possa trattarsi di stranieri.

Quello dello spaccio nei boschi è diventata una pratica anche nel comprensorio di Civitavecchia. Troppo controllati i centri abitati con le telecamere private e quelle della videosorveglianza pubblica. Per questo, i malintenzionati preferiscono zone più isolate come quelle di campagna dove giocoforza i controlli sono più laschi. Un intervento simile venne effettuato alla fine del 2024 quando venne arrestato uno spacciatore che era diventato l’incubo dei fungaroli che con il loro passaggio disturbavano i suoi affari illeciti. Li minacciava con un machete al punto da brandirlo anche contro le forze che cercavano di fermarlo. Nell’occasione venne trovato tutto il materiale per il confezionamento, oltre a denaro contante e l’attrezzatura per passare la notte all’addiaccio. E anche allora vennero fermati diversi assuntori lungo la consolare.