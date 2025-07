Tanto pubblico e famiglie nel Centro Storico, parte bene “Cerveteri, la Città in scena”: piazza gremita per “Frida” e Antonio Giuliani • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Rassegna originale sulla quale abbiamo puntato fortemente”. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Il modo migliore per aprire l’Estate Caerite, Centro Storico trasformato in un grande teatro a cielo aperto”

“Un fine-settimana ricco di eventi nel Centro Storico della nostra città: ‘Cerveteri, la città in scena’, primo appuntamento dell’Estate Caerite 2025, una manifestazione mai vista all’interno della nostra programmazione estiva ha saputo catturare l’interesse e l’attenzione di tantissime famiglie. Le più svariate forme d’arte si sono succedute dalle Boccette a Piazza Risorgimento, dai vicoli fino a Piazza Santa Maria, tra musica, teatro, arte di strada, danza aerea e spettacolo. Una rassegna sulla quale abbiamo puntato e creduto fortemente: lavoreremo affinché possa crescere ulteriormente e diventare anche in futuro un appuntamento stabile degli eventi della città. I miei complimenti sono per l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli, che ha fortemente voluto questa manifestazione in apertura d’Estate Caerite, una due giorni che ha saputo attirare nel nostro Centro Storico davvero tante famiglie”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a conclusione di “Cerveteri, la città in scena”, rassegna che ha aperto il programma degli eventi estivi in città.

“Il migliore dei modi per aprire l’Estate Caerite 2025 – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – con una rassegna nuova, con un modo di fare cultura e spettacolo innovativo per la nostra città come è stato ‘Cerveteri, la città in scena’, con una moltitudine di eventi, alcuni anche concomitanti, che si sono alternati all’interno del nostro Centro Storico, trasformandolo in un piccolo grande teatro a cielo aperto. Una manifestazione che ha unito teatro, giocolerie per bambini, danze aeree, comicità, musica cantautorale, momenti culturali e teatrali di spessore come quelli di ‘Frida’, con gli straordinari Pino Ammendola e Maria Letizia Gorgo e “Nina”, con Stefania Ranieri, fino alle tante risate e al divertimento regalatoci da un leone del palcoscenico come Antonio Giuliani. Senza dimenticare chiaramente l’eleganza e la bravura di Arianna Ciampoli, conduttrice impeccabile di queste due prime serate di Estate Caerite”.

“Gli spettacoli dell’Estate Caerite proseguono e ci terranno compagnia fino ai primi giorni di settembre – aggiunge l’Assessore Cennerilli – abbiamo lavorato in maniera corale, tra Sindaco, colleghi assessori e uffici, per offrire alla città un cartellone di eventi estivi di qualità, capace ogni giorno di richiamare l’attenzione e l’interesse del pubblico. Questo è stato solamente l’inizio e già nei prossimi giorni inizieranno le attività sul Lungomare dei Navigatori Etruschi e chiaramente, annunceremo anche il programma del mese di agosto. Non mancheranno gli appuntamenti, anche con alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano”.

Non soltanto gli eventi di “Cerveteri, la Città in Scena” in questo weekend, ma anche due appuntamenti speciali che hanno catalizzato l’interesse di un pubblico estremamente vasto: la prima edizione della Sagra della Bruschetta, organizzata dal Rione Casaccia Vignola in Piazza Risorgimento, e i saggio-spettacolo di Alessandra Ceripa al Parco della Legnara, che con la sua scuola Dimensione Danza 2000 ha celebrato i primi 25anni di attività.

“Sia la Sagra organizzata dal Rione Casaccia, sia i saggi di Dimensione Danza 2000 hanno rappresentato un ulteriore punto di forza di questo weekend di eventi a Cerveteri – ha dichiarato l’Assessore con Delega allo Sport e ai Rapporti con i Rioni Manuele Parroccini – è chiaro, si trattava di due manifestazioni totalmente diverse tra di loro, una legata più alla tradizione e al mangiare insieme, l’altra dedicata allo sport e all’arte della danza, ma entrambe hanno avuto un successo straordinario. È stato davvero bello in questi due giorni vedere nel nostro Centro Storico così tante persone, che passeggiando tra i vicoli del Borgo e il Parco della Legnara hanno potuto vivere due serate davvero di grande intrattenimento per ogni gusto. A loro, i miei complimenti e quelli di tutta l’Amministrazione”.

Il programma dell’Estate Caerite 2025 non si ferma: giovedì 10 luglio al Parco della Legnara c’è “Menecmi”, spettacolo teatrale, omaggio a Tito Maccio Plauto, commediografo romano ed uno dei più prolifici e importanti autori della letteratura latina. Venerdì 11 luglio, c’è “Metti una sera al Borgo”, una serata di divulgazione scientifica e culturale per adolescenti e bambini. Sabato 12 e domenica 13 luglio invece, è il momento di “Gaming-out”, due giornate dedicate ai video-giochi, con postazioni dedicate ai video-giocatori che trasformeranno il Parco della Legnara in una straordinaria arena virtuale all’aperto.

Il programma completo dell’Estate Caerite 2025 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.