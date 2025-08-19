Dal Pd di Tolfa mozione per sospendere la vendita di prodotti farmaceutici israeliani • Terzo Binario News

“Un atto concreto di solidarietà con il popolo palestinese” lo chiede il Pd di Tolfa.

“Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Tolfa, attraverso la consigliera Sharon Carminelli, ha depositato oggi una mozione in Consiglio Comunale per chiedere la sospensione dell’acquisto e della vendita di farmaci prodotti dalla multinazionale israeliana Teva presso la farmacia comunale, qualora esistano alternative equivalenti disponibili sul mercato.

Si tratta di un gesto di responsabilità civile e politica con cui vogliamo ribadire il rifiuto di ogni forma di complicità economica con chi finanzia guerre, occupazioni e violazioni sistematiche dei diritti umani. La nostra farmacia comunale non può restare indifferente.

La mozione si inserisce nel solco delle iniziative già intraprese da altri Comuni italiani, a partire da Sesto Fiorentino, dove tutte le otto farmacie comunali hanno sospeso dal 1° luglio 2025 la vendita di prodotti farmaceutici israeliani, senza alcun impatto negativo sul servizio né sulla salute pubblica. Anche a Rosignano Marittimo è stato adottato un provvedimento simile, e altri comuni – tra cui Pesaro, Calenzano e Campi Bisenzio – stanno valutando l’adozione della stessa misura.

Vogliamo che anche Tolfa faccia la sua parte in questa battaglia di civiltà. Non si tratta di una misura contro i cittadini, ma a favore di un’etica pubblica coerente, che rifiuta di finanziare indirettamente industrie che traggono profitto dalla guerra.”

La proposta è parte della campagna nazionale “Teva? No, grazie!”, lanciata da movimenti civici, associazioni di sanitari e attivisti per i diritti umani, che denunciano il ruolo della multinazionale israeliana Teva nel finanziamento dello Stato di Israele, accusato dalle Nazioni Unite di gravi violazioni del diritto internazionale.

Il Partito Democratico di Tolfa invita tutti i gruppi consiliari ad approvare la mozione e si augura che la città possa diventare un esempio virtuoso di attenzione ai diritti umani anche nella gestione di un servizio fondamentale come la farmacia comunale”.